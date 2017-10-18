СКР возбудил дело об избиении водителя скорой в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении водителя скорой помощи в подмосковном Пушкине. Как сообщили в ведомстве, подозреваемым вменяется умышленное причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений.

По факту избиения водителя скорой помощи в подмосковном Пушкине возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи по части 2 статьи 115 УК России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений")", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в ночь на 18 октября у одного из домов во 2-м Некрасовском проезде двое нетрезвых мужчин вступили в конфликт с водителем бригады скорой помощи. Как сообщили в МВД, подозреваемые в возрасте 18 и 20 лет задержаны. Пострадавший водитель госпитализирован.