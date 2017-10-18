Во Франции психиатры осмотрели Павленского

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В среду во Франции российского художника-акциониста Петра Павленского, где он считался политическим беженцем, поместили в психиатрическую лечебницу. Его гражданская супруга Оксана Шалыгина остаётся под стражей. Павленский с женой был задержан в понедельник по обвинению в попытке поджога входа в главное здание Банка страны.

Его творчество точно заслуживает внимания специалистов определенного профиля, решили в префектуре парижской полиции. После суток, проведенных под арестом, Петр Павленский был доставлен в госпиталь Святой Анны – это психиатрическая клиника при полицейском управлении, передает "ТВ Центр".

Повод для экспертизы - устроенная утром во вторник акция. Канистра с зажигательной смесью, спичка - и окна Банка Франции объяты пламенем. Так, сообщит позже миру художник Петр Павленский, разжигал пламя мировой революции. Прибывшие на место ЧП полицейские несколько секунд даже не могли поверить в происходящее. Павленского несколько раз просили отойти. И только потом оттащили от здания и надели наручники.

Парижане теперь с удивлением рассматривают заколоченные окна и обгоревшие решетки. Ущерб посчитали в банке - несколько тысяч евро.

Сам Павленский "такое" называет акционизмом. Неоднозначный вид современного искусства, в жертву которому он не раз приносил и себя. Отрезал мочку уха, сидя на заборе института имени Сербского. Заворачивался в колючую проволоку. Зашивал рот. И прибивал половые органы к брусчатке Красной площади. Это, мол, тоже художественное высказывание.

В ноябре 2015-го Павленский поджог дверь здания ФСБ на Лубянке, до сих пор не выплатив назначенные судом 500 тысяч рублей штрафа. Но по французским законам аналогичный перфоманс может обернуться лишением свободы. Или принудительным лечением в психиатрической клинике. Защитой художника уже занимаются французские адвокаты. Коллеги из России, которые защищали Павленского раньше, дают совет.

"Если говорить о разграничении, где грань между искусством и преступлением в виде поджога, то в первую очередь я как адвокат смотрела бы на ущерб. В этом случае мы должны посмотреть на то здание банка, которое пострадало или не пострадало. Огонь какой ущерб причинил? И если мы увидим, что огонь в принципе не причинил никакого ущерба, то речь о преступлении, наверное, не идет", - говорит защитник.

Но отношение к понятию "преступление" у самого художника в привычные рамки вообще не укладывается. Одна из актрис московского "Театра.ДОК" обвинила Павленского и его гражданскую супругу в сексуальном насилии. Он обвинения отверг, после чего, не привлекая внимания, бежал из России во Францию. Но и в Париже, судя по интервью СМИ, жить в согласии с законом не захотел.

Не платит аренду, крадет продукты в магазине - все эти признания на камеру рискуют стать дополнительными красками в уголовном деле. И поводом для лишения статуса "политического беженца". Последнее, пишет местная пресса, вполне вероятно. Это издалека Петр Павленский казался большим художником. При ближайшем же рассмотрении выяснилось: в таком искусстве лучше всех разбирается суд.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Франция, Париж.