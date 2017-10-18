Дочь актера Кокшенова рассказала о его состоянии

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Состояние актера Михаила Кокшенова улучшилось, однако он все еще остается под наблюдением медиков. Об этом рассказала его дочь Алевтина.

Дочь Михаила Кокшенова в среду рассказала АГН "Москва" о состоянии актера.

"Он в стабильном удовлетворительном состоянии. Для его возраста и для той ситуации, которая произошла, он в удовлетворительном состоянии. Инсульт - это дело очень непредсказуемое, и там могут быть все варианты развития событий во всех направлениях. Ему 81 год, врачи занимаются им, врачи делают все возможное. Больница прекрасная, уход хороший", - отметила Алевтина Кокшенова (Вокрош).

Ранее сообщалось, что Кокшенову стало плохо на улице, прохожие вызвали ему скорую помощь. Его госпитализировали Городскую клиническую больницу №1 в Москве и поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Михаил Кокшенов играл в некоторых фильмах Леонида Гайдая, среди которых есть "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982). Также он, в частности, участвовал в работах над фильмами "По улицам комод водили..." (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина.

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