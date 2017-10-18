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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил приравнять электронные сигареты к обычным и распространить на них те же ограничения. Однако, по его словам, самым лучшим решением было бы полностью запретить их.

Депутат Государственной Думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил полностью запретить электронные сигареты в России. Об этом он сообщил агентству "РИА Новости".

"Это изобретение патологического мышления транснациональных табачных компаний нужно приравнять к сигаретам и распространить на них все те ограничения, которые на них есть. Но самым правильным будет их просто запретить", - сказал он.

В среду министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что внесла в правительство новую антитабачную концепцию на 2018-2022 годы. Документ включает, в том числе, ограничения электронных средств доставки никотина, к которым относятся электронные сигареты.