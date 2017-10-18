МИД прокомментировал столкновения в центре Киева
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В МИД России прокомментировали митинги у здания Верховной рады Украины. В ведомстве выразили надежду, что киевские власти не будут пытаться использовать возникшую политическую турбулентность для очередной эскалации в Донбассе. Ранее в среду бойцы спецназа пытались штурмовать палаточный городок и применили слезоточивый газ.
Департамент информации и печати МИД России в среду дал комментарий в связи с событиями в центре Киева, где не утихают протесты.
"Эти события свидетельствуют о накопившейся в украинском обществе усталости от нереализованности многочисленных обещаний властей преодолеть тяжелый социально-экономический кризис, справиться с коррупцией, качественно улучшить жизнь населения страны", - отметили в министерстве.
МИД выразил надежду, что Киев не станет использовать нынешнюю политическую турбулентность для очередной эскалации ситуации на востоке Украины. "Это имело бы самые серьезные последствия для внутриукраинского урегулирования", - подчеркнули в ведомстве.
В среду в центре Киева у здания Верховной Рады произошли новые столкновения участников акции протеста с полицией. Сообщалось о нескольких пострадавших и задержанных. По утверждению митингующих, бойцы спецназа пытались штурмовать палаточный городок и применили слезоточивый газ. В ответ активисты их забросали булыжниками.
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