Глава самопровозглашенной ДНР Захарченко примет участие в выборах 2018 года

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что примет участие в выборах в 2018 году. Он станет кандидатом от общественного движения "Донецкая республика".

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко будет участвовать в выборах в 2018 году. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

"Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году. Хочу высказать слова благодарности за доверие, которое высказали мне", - сказал он.

Захарченко отметил, что Киев так и не принял в полной мере закон об особом статусе Донбасса. По его словам, в ДНР это воспринимают как нежелание выполнять положения минских договоренностей. С учетом сложившейся ситуации Захарченко не видит никаких препятствий для участия в выборах главы республики.