Подозреваемый в стрельбе в Мэриленде открыл огонь в соседнем штате

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Подозреваемый в стрельбе в городе Эджвуд в Мэриленде открыл огонь в соседнем штате. Полиция разыскивает 37-летнего афроамериканца Ради Лабиба Принса. Второй эпизрд со стрельбой произошел в городе Уилмингтон в 90 километрах от Эджвуда. Полиция сообщила, что в Уилмингтоне проживают родственники подозреваемого.

Подозреваемый в убийстве троих человек в штате Мэриленд открыл огонь в соседнем штате. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

37-летнего Ради Лабиба Принса подозревают в стрельбе в городе Уилмингтон примерно в 90 километрах от города Эджвуд, где произошел первый инцидент. Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет. Полиция сообщила, что в Уилмингтоне проживают родственники подозреваемого.

Стрельба произошла в офисном парке города Эджвуд в штате Мэриленд. Погибли три человека, еще двое получили ранения. Сообщается, что стрелок и его жертвы работали в одной компании, офис которой находился в бизнес-парке в Эджвуде. Подозреваемый скрылся с места происшествия.