Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова

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В центре Харькова внедорожник протаранил группу людей. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.

Полиция Харьковской области сообщила о крупном ДТП, которое произошло на улице Сумской в центре Харькова. "По предварительным данным, внедорожник въехал в толпу людей", - говорится в сообщении полиции, которое приводит РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро травмированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.

На место происшествия выехали экстренные службы, следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.