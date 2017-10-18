Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова
В центре Харькова внедорожник протаранил группу людей. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.
Полиция Харьковской области сообщила о крупном ДТП, которое произошло на улице Сумской в центре Харькова. "По предварительным данным, внедорожник въехал в толпу людей", - говорится в сообщении полиции, которое приводит РИА Новости.
Смертельное ДТП в центре #Харьков’а: автомобиль влетел в толпу пешеходов— StudMedia (@StudMedia) 18 октября 2017 г.
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В ведомстве отметили, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро травмированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.
На место происшествия выехали экстренные службы, следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.