Водитель влетевшего в толпу внедорожника в Харькове ехала на красный свет

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В результате наезда внедорожника на людей в Харькове погибли уже шесть человек. Ранее сообщалось о пяти погибших и шести пострадавших. Как сообщили в МВД, машину выбросило на тротуар после столкновения с другим автомобилем. Водитель внедорожника ехала на красный свет.

Число жертв смертельного ДТП в Харькове возросло до шести человек. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенк на своей странице в Facebook.

"В результате, от полученных травм скончались уже шесть ни в чем не повинных людей. 5 пешеходов госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Врачи борются за их жизнь. Водители обеих авто остались живы", - написал он.

По его словам, женщина 1997 года рождения за рулем внедорожника Lexus проехала на красный свет, после чего в нее врезался Volkswagen Toureg и ее автомобиль вынесло на тротуар, где находились люди. В настоящее время водителей направили на медицинское освидетельствование.

Правоохранительные органы намерены проверить обстоятельства получения водительских прав женщины, управлявшей автомобилем Lexus. Она также будет задержана на трое суток. Суд определит для нее меру пресечения на время проведения следствия.