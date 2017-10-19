В Киеве объяснили отказ Порошенко встретиться с протестующими
Теги: митинг Украина переговоры порошенко
Президент Украины Петр Порошенко отказался встретиться с митингующими у здания Верховной Рады из-за состава делегации. По словам председателя партии "Блок Петра Порошенко", для главы государства не приемлема встреча с людьми, которые "бросали шашки и прорывали границу".
Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов объяснил отказ Петра Порошенко встретиться с депутатами, которые принимают участие в митинге около Верховной Рады в Киеве, сообщает Газета.ru.
Герасимов рассказал, что в составе депутатской делегации были люди, встречу с которыми президент счел неприемлемой. В частности, с представителем фракции "Свобода" Юрием Левченко и внефракционным депутатом Юрием Деревянко.
"Мое личное мнение, что когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной Раде, когда там были дети, то это неприемлемо", - пояснил Герасимов.
Ранее о срыве встречи написал член БПП Мустафа Найем, с которым Порошенко и согласовал эту встречу. Он сообщил, что не пойдет встречу в ограниченном составе.
17 октября в Киеве началась акция протеста. В ней участвовали несколько тысяч человек. Они потребовали принять новый закон о выборах, создать антикоррупционный суд и отменить депутатскую неприкосновенность. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады, отказавшись разойтись до выполнения их требований.
Кроме того, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили потребовал отправить в отставку президента Петра Порошенко.
Читайте также:
МИД прокомментировал столкновения в центре Киева
Спецназ атаковал митингующих у здания Рады в Киеве
Савченко раскритиковала акции протеста у стен Верховной Рады
Кремль считает обстановку в Киеве далекой от стабильной
Новости по теме Украинский кризис
-
19 октября 2017
Протестующие в Киеве пригрозили не выпускать депутатов из Рады
-
18 октября 2017
Глава самопровозглашенной ДНР Захарченко примет участие в выборах 2018 года
-
18 октября 2017
МИД прокомментировал столкновения в центре Киева
-
18 октября 2017
Спецназ атаковал митингующих у здания Рады в Киеве