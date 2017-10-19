В Киеве объяснили отказ Порошенко встретиться с протестующими

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Президент Украины Петр Порошенко отказался встретиться с митингующими у здания Верховной Рады из-за состава делегации. По словам председателя партии "Блок Петра Порошенко", для главы государства не приемлема встреча с людьми, которые "бросали шашки и прорывали границу".

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов объяснил отказ Петра Порошенко встретиться с депутатами, которые принимают участие в митинге около Верховной Рады в Киеве, сообщает Газета.ru.

Герасимов рассказал, что в составе депутатской делегации были люди, встречу с которыми президент счел неприемлемой. В частности, с представителем фракции "Свобода" Юрием Левченко и внефракционным депутатом Юрием Деревянко.

"Мое личное мнение, что когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной Раде, когда там были дети, то это неприемлемо", - пояснил Герасимов.

Ранее о срыве встречи написал член БПП Мустафа Найем, с которым Порошенко и согласовал эту встречу. Он сообщил, что не пойдет встречу в ограниченном составе.

17 октября в Киеве началась акция протеста. В ней участвовали несколько тысяч человек. Они потребовали принять новый закон о выборах, создать антикоррупционный суд и отменить депутатскую неприкосновенность. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады, отказавшись разойтись до выполнения их требований.

Кроме того, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили потребовал отправить в отставку президента Петра Порошенко.

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