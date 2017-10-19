КНДР пообещала нанести "невероятный и неожиданный" удар по США

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КНДР пообещала нанести в неожиданный момент "невероятный" удар по территории США. Такое заявление распространило агентство ЦТАК в связи с совместными учениями ВМС США и Республики Корея.

Северная Корея пригрозила нанести "невероятный" удар по территории США в "неожиданное время и в неожиданном месте". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Заявление КНДР опубликовано в связи с проходящими в водах недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.

"Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время и в неожиданном месте", - отмечает Пхеньян.

Военный маневры США и Южной Кореи стартовали в понедельник у берегов Корейского полуострова. В учениях участвует ударная корабельная группа, возглавляемая авианосцем. С южнокорейской стороны к учениям привлечен эсминец и самолеты для борьбы с подводными лодками.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведения Пхеньяном испытаний баллистических ракет. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, резко ужесточающие режим международных санкций в отношении республики.

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