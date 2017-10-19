ДТП с шестью погибшими в Харькове устроила "девушка-мажорка"

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Шесть человек погибли в результате наезда внедорожника на группу людей в Харькове. Еще пятеро госпитализированы. Авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения 20-летней девушкой, которая находилась за рулем Lexus. В полиции ее назвали мажоркой.

В Харькове внедорожник Lexus врезался в толпу людей. Сообщается о шести погибших, ещё пять человек госпитализированы, передает "ТВ Центр".

Авария произошла в среду вечером. Водитель Lexus 20-летняя студентка Алёна Зайцева попыталась проехать на красный свет. В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. Он врезался во внедорожник сбоку. От удара Lexus отбросило на обочину, где находились десятки пешеходов.

В МВД Украины предполагаемую виновницу ДТП называют девушкой-мажоркой. Она является приёмной дочерью местного бизнесмена. Машина, в которой находилась задержанная, как оказалось, принадлежит отцу. В социальных сетях очевидцы пишут, что девушка могла участвовать в незаконных уличных гонках. Ей грозит срок до десяти лет лишения свободы.