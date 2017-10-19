Группа боевиков в провинции Алеппо сдалась властям

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На северо-востоке провинции Алеппо тридцать участников незаконных вооруженных формирований покинули подконтрольные террористам районы и сдались правительственным войскам. По просьбе сирийских властей, безопасный проезд сдавшихся боевиков в город обеспечили российские военные из Центра примирения враждующих сторон.

Территорию правительственных сил от боевиков отделяет земляная насыпь. Активных боевых действий тут не ведется, но заходить за нее опасно, передает "ТВ Центр". Позиции вооруженных отрядов всего в километре. Там могут работать снайперы, которые целятся не только в сирийских солдат, но и в тех, кто хочет пересечь линию фронта. Спецслужбы Сирии получили послание: сегодня с той стороны попытаются сбежать несколько десятков человек - участники незаконных вооруженных формирований и их семьи.

Вдали появляются силуэты. Передвигаются осторожно, от укрытия к укрытию. Прячут лица. Последнюю сотню метров преодолевают бегом. Мужчины прикрывают женщин и детей.

У некоторых с собой оружие. Его изымают военные. Если мужчины действительно не причастны к военным преступлениям, они могут рассчитывать на амнистию. Сотни человек уже сложили оружие и вернулись к нормальной жизни.

Омар несколько лет работал на боевиков. Ремонтировал военную технику. Теперь меняет колеса на велосипедах.

"Знаете, когда идет война, можно сделать много нехороших вещей, но все же нужно оставаться человеком. Я видел все изнутри, многие, кто воюет на той стороне, просто вынуждены это делать. Им нужно знать, всегда есть выход", - говорит Омар Акбад.

Год назад Омар вместе с сыновьями сбежал от боевиков под покровом ночи. После оформления документов их отвезут в лагерь для беженцев. Накормят и согреют. Через 2 недели состоится суд. После реабилитации статуса им помогут найти работу и дом.

Виктор Прокущев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", Сирия.