В американском Санкт-Петербурге самолет аварийно сел в центре города
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ЧП с участием небольшого самолета произошло в американском городе Сент-Питерсберг — воздушное судно вынужденно приземлилось на дорогу в самом центре. При посадке самолет протаранил несколько машин.
Небольшой самолет экстренно приземлился на шоссе в американском штате Флорида, передает "ТВ Центр". Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг. Легкомоторное судно вынуждено было аварийно приземлиться на 18-ю авеню. При посадке оно врезалось в два автомобиля. Пять человек пострадали. Троих пришлось госпитализировать. Сейчас на месте работают представители экстренных служб.