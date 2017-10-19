Экс-губернатора Юрченко признали виновным в превышении полномочий

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Суд в Новосибирске начал оглашать приговор бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при продаже участка земли.

В Новосибирске начали оглашать приговор обвиняемому в превышении полномочий экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, передает РИА Новости.

Судья сообщила, что Юрченко, действуя умышленно и осознавая, что своими действиями причиняет ущерб принадлежащей Новосибирской области компании "ГазТрансКом", ограничивая конкуренцию, "совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий".

В марте 2014 года губернатор Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия". В мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем в августе о превышении полномочий.

По данным обвинения, был причинен вред ОАО "ГазТрансКом", 100% акций которого находились в собственности Новосибирской области, в виде недополученного дохода на сумму не менее 14 миллиона рублей.

Ранее, выступая с последним словом, Юрченко заявил, что считает дело в отношении него сфальсифицированным, а его вину бездоказательной. Обвинение, по его словам, "зиждется на предположениях и домыслах".

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