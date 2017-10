В Канаде вступил в силу аналог "Закона Магнитского"

"Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств" или аналог "Закона имени Сергея Магнитского" принят в Канаде, сообщает "Интерфакс".

Документ получил королевскую санацию. 18 октября его подписала генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт. Ранее "закон имени Сергея Магнитского" был одобрен нижней и верхней палатами парламента Канады.

В свою очередь посольство России в Оттаве раскритиковало принятый документ, назвав его "противоречащим здравому смыслу" и "проспонсированным ненавистниками России".

In defiance of common sense S-226 is hastily signed into law. Irrational act sponsored by fugitive fraudster & tax evader and Russia-haters.