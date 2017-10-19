В Канаде вступил в силу аналог "Закона Магнитского"

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Канадский аналог "Закона Магнитского" получил королевскую санацию и вступил в силу. Посольство России в Оттаве назвало документ "противоречащим здравому смыслу" и "проспонсированным ненавистниками России"

"Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств" или аналог "Закона имени Сергея Магнитского" принят в Канаде, сообщает "Интерфакс".

Документ получил королевскую санацию. 18 октября его подписала генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт. Ранее "закон имени Сергея Магнитского" был одобрен нижней и верхней палатами парламента Канады.

В свою очередь посольство России в Оттаве раскритиковало принятый документ, назвав его "противоречащим здравому смыслу" и "проспонсированным ненавистниками России".

In defiance of common sense S-226 is hastily signed into law. Irrational act sponsored by fugitive fraudster & tax evader and Russia-haters. — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) 18 октября 2017 г.

"В противоречие здравому смыслу закон номер S-226 был поспешно подписан. Это иррациональный закон, который спонсировали уклонявшийся от налогов беглый мошенник и люди, которые ненавидят Россию", - говорится в сообщении в Twitter.

Как передает РИА Новости, под "беглым мошенником" посольство подразумевает основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера, который был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях.

"Закон Магнитского" в Канаде будет направлен против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, занимающихся отмыванием денег в Канаде, при этом нарушая права человека в своих странах.

Впервые "закон Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он был назван в честь скончавшегося в московском СИЗО "Матросская тишина" юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Изначально закон был направлен на тех, кого подозревали в смерти Магнитского – им запретили посещать США и заморозили их американские активы. Затем закон стали применять к тем, кто ответственен за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.