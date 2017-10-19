Эксперт: влияние Си Цзиньпина в Китае будет только усиливаться

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За XIX съездом Компартии Китая следит весь мир, строя прогнозы, каким будет состав Политбюро ЦК, какой курс выберет Пекин на ближайшее пятилетие. Генеральный секретарь Си Цзиньпин говорит о приближении к первой цели китайского социализма — это построение "общества малого благополучия". А на международной сцене Китай намерен занять больше места, чем в прошлом.

О фигуре Си Цзиньпина в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский.

"Коллективная система руководства в Китае остается, но будет меняться система управления. Реформы, которые проходили под неформальным руководством Дэн Сянпина (фактически руководил Китаем с конца 1970-х до начала 1990-х годов, не занимая высший пост в стране, - прим. редакции), они зиждились на коллективном руководстве, за которым стоял он. Дальше он уходил от власти, старел, и эта линия продолжалась. Она давала Китаю стабильность. Китайское руководство осознало, что происходят изменения экономической модели. Был выбран новый авторитетный руководитель, он смог подняться на Олимп и смог убедить равных ему лидеров, что он будет являться тем человеком, который справится с новыми вызовами. И поэтому видимо будет происходить изменение модели, роль Си Цзиньпина будет все более усиливаться", - говорит Воскресений.

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