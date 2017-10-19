Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты

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Министерство здравоохранения предложило правительству принять ряд поправок в антитабачное законодательство. Речь идет о повышении стоимости акцизных ставок на табачные изделия до уровня европейских стран, а также введении экологического налога на сигареты.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что ее ведомство передало в правительство итоговый вариант антитабачной концепции. Газета "Известия" ознакомилась с полным текстом документа.

Повышение акцизных ставок на табачные изделия и электронные сигареты до европейского уровня, введение экологического налога на сигареты и запрет на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий - такие меры предложил Минздрав. В концепции также содержится запрет на использование в кафе и ресторанах кальянов, вейпов и электронных сигарет, а также запрет на их продажу несовершеннолетним.

Помимо экономических мер, направленных на снижение употребления табака, в документе говорится о введении запрета на господдержку создания художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс курения.

По расчетам Минздрава, повышение акциза на сигареты позволит дополнительно привлечь в бюджет до 800 миллиардов рублей и спасет от преждевременной смерти до двух миллионов граждан.

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