Россияне стали чаще гасить старые кредиты за счет новых

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В 2017 году россияне направили больше половины новых кредитов на погашение старых. Благодаря пониженной ключевой ставке до 8,5% брать кредит стало дешевле. Рефинансирование может уменьшить ставку на 2-7%.

В этом году больше половины новых кредитов россияне направили на погашение взятых ранее, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В 2014 году показатель рефинансирования едва превышал 40%, поскольку ЦБ на фоне повысившихся инфляционных рисков был вынужден увеличить ключевую ставку до 17% годовых. Сейчас она снижена до 8,5%, поэтому процент кредитов, направленных на погашение старых, вырос до 54%.

Эксперты считают, что это хороший показатель, который говорит о стабилизации сектора потребительского кредитования и снижения банковских рисков. Благодаря рефинансированию ставку можно уменьшить от 2 до 7%.

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