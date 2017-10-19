США предупредили о подготовке террористами "нового 11 сентября"

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И.о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что боевики готовят теракт, подобный атаке 11 сентября 2001 года. Теракты с использованием фургонов и холодного оружия нужны террористам, чтобы создавать атмосферу ужаса, однако это не значит, "что они отказались от главного сценария с самолетом", сказала она.

Террористы готовят крупные теракты, предупредила и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, террористические группировки "хотят организовать крупный взрыв, как тот, что был 11 сентября". "Они собираются использовать самолет, у разведки нет в этом сомнений", - заявила она в ходе выступления в американском посольстве в Лондоне.

Теракты с использованием фургонов и холодного оружия нужны террористам, чтобы создавать атмосферу ужаса, однако это не значит, "что они отказались от главного сценария с самолетом", добавила Дьюк.

11 сентября 2001 года террористы захватили самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в штате Вирджиния.

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