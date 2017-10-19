Безработного мужчину ограбили на 40 млн рублей в Москве
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На юго-востоке Москвы четверо неизвестных в масках напали на безработного жителя Подмосковья, брызнули из газового баллончика с перцовой смесью ему в лицо и отобрали у него две сумки с 40 миллионами рублей. Возбуждено дело о разбое.
В Москве четверо неизвестных в масках напали на безработного жителя Подмосковья и отобрали у него сумки с 700 тысячами долларов, в рублях эта сумма эквивалентна 40,1 миллионам, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на Люблинской улице. По данным полиции, злоумышленники распылили перцовую смесь из газового баллончика пострадавшему в лицо и отобрали у него две сумки с деньгами.
На данный момент полиция ведет поиск подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном в особо крупном размере.
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