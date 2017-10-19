Безработного мужчину ограбили на 40 млн рублей в Москве

Теги: Происшествие москва кража

На юго-востоке Москвы четверо неизвестных в масках напали на безработного жителя Подмосковья, брызнули из газового баллончика с перцовой смесью ему в лицо и отобрали у него две сумки с 40 миллионами рублей. Возбуждено дело о разбое.

В Москве четверо неизвестных в масках напали на безработного жителя Подмосковья и отобрали у него сумки с 700 тысячами долларов, в рублях эта сумма эквивалентна 40,1 миллионам, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на Люблинской улице. По данным полиции, злоумышленники распылили перцовую смесь из газового баллончика пострадавшему в лицо и отобрали у него две сумки с деньгами.

На данный момент полиция ведет поиск подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном в особо крупном размере.

Читайте также:

Пропажу $1,5 млн из банковской ячейки в Москве обнаружили спустя год

В России набирает популярность новый вид телефонного мошенничества

Из ячейки МФБанка в Москве украли более миллиона долларов

В Москве преступники угнали BMW X5 из автосалона на "КамАЗе"

Из квартиры в Петербурге без взлома украли картины на 18 млн рублей