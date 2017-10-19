Экс-полицейский расстрелял оппонента в ходе дорожного конфликта в Москве

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В Москве задержан москвич, который застрелил мужчину в ходе дорожного конфликта в центре Москвы. Он уже признал свою вину. По данным СМИ, задержанный является подполковником МВД на пенсии.

Следователи задержали 40-летнего москвича, который подозревается в убийстве мужчины в центре столицы, пишет ТАСС. Как сообщила представитель московского Следственного комитета Юлия Иванова, в ходе допроса задержанный признал свою вину и объяснил, что открыл стрельбу из-за дорожного конфликта.

Ранее сообщалось, что стрельба на Новослободской улице произошла утром 16 октября. Двое мужчин на автомобилях "подрезали" друг друга на дороге, в результате чего возник конфликт, который закончился стрельбой. Погибший получил шесть огнестрельных ранений в голову, грудь, спину и руку.

Агентство "Москва" сообщало ранее, что подозреваемый — подполковник МВД на пенсии. По словам собеседника агентства, подозреваемый вел асоциальный образ жизни, много пил, не мог найти себя в жизни, а взятый у знакомого внедорожник он выдавал перед окружением за купленный.