Жертвами двух терактов в Афганистане стали около 46 военных

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Шесть афганских полицейских погибли в результате нападения боевиков-талибов в провинции Балх на севере страны. Еще одно нападение произошло на юге страны, в провинции Кандагар. В результате этой атаки погибли 40 афганских военных.