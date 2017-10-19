10:00, 19 октября 2017

Жертвами двух терактов в Афганистане стали около 46 военных

Теги:  Теракт  афганистан  погибшие  терроризм

Шесть афганских полицейских погибли в результате нападения боевиков-талибов в провинции Балх на севере страны. Еще одно нападение произошло на юге страны, в провинции Кандагар. В результате этой атаки погибли 40 афганских военных.

Террористы совершили нападение на базу афганских военных в районе Майванд в провинции Кандагар на юге страны, передает ТАСС.

Два смертника взорвали бомбы, заложенные в военные внедорожники, находящиеся на вооружении афганских силовых структур. В результате атаки погибли около 40 силовиков.

Еще одно нападение террористов на афганских силовиков произошло на севере Афганистана. Около шести полицейских погибли в результате нападения талибов в провинции Балх на севере страны.

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