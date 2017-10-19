Протестующие в Киеве пригрозили не выпускать депутатов из Рады

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Участники митинга у здания Верховной Рады заявили, что не выпустят депутатов до тех пор, пока те не примут законы о снятии депутатской неприкосновенности. К такому протесту их призвал лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили.

Митингующие у здания Верховной Рады в Киеве заявили, что не выпустят депутатов до тех пор, пока не будут приняты законы о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил ТАСС. По данным агентства, к этому протесту митингующих призвал лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили.

"После четырех часов вечера митинг будет продолжаться, и мы не должны их выпускать, пока они не проголосуют за волю народа, но делать это нужно мирно", - сказал он.

По словам Саакашвили, в около 16:00 депутаты будут рассматривать соответствующие законопроекты, и именно на это время запланирован основной сбор протестующих.

В настоящее время у здания Рады находятся около 1000 человек. Обстановка у парламента спокойная, за порядком следят Национальная полиция и Нацгвардия.