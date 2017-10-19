В Госдуме предложили сажать педофилов на пожизненный срок

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила установить пожизненный срок для педофилов, ввести дополнительное отягощающее вину обстоятельство, когда насилие совершает человек, проживающий с детьми.

Рабочая группа при вице-спикере Госдумы Ирине Яровой предложила наказывать педофилов пожизненным заключением, передает "Интерфакс".

"Мы впервые предлагаем установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет", - заявила парламентарий.

Яровая намерена ввести приостановление срока давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, чтобы лицу была "обеспечена неотвратимость ответственности и наказания".

В отношении людей, которые проживают с детьми и совершают против них развратные действия, не может быть назначено минимальное наказание. Яровая полагает, что это преступление следует отнести к особо тяжким и увеличить срок лишения свободы с 8 до 15 лет.

В рабочую группу по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов представители всех фракций Госдумы и члены Совета Федерации, представители из Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, Уполномоченного по правам ребенка, во главе рабочей группы - вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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