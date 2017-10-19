Мосгорсуд рассмотрит дело об угоне теплохода "Егорий"

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Мосгорсуд 23 октября приступит к рассмотрению дела рулевого, который летом устроил аварию на Москва-реке. Евгений Лело обвиняется в совершении преступления по статье "Угон судна водного транспорта".

Мосгорсуд рассмотрит дело в отношении Евгения Лело, который обвиняется в угоне пассажирского теплохода и столкновении с другим судном на Москва-реке.

Как пишет Газета.Ru, 27 июля Лело, работая в должности рулевого-моториста пассажирского теплохода "Егорий", будучи в состоянии алкогольного опьянения, вывел судно с двумя пассажирами из пункта "Затон Кожуховский". Он проследовал до причала "Кленовый бульвар", где совершил столкновение с пришвартованным к причалу судном. Сразу после инцидента Лело был задержан полицией.

Первое судебное заседание по существу назначено на 23 октября. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "Угон судна водного транспорта".

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