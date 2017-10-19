Пострадавшие от авиакатастрофы над Синаем подали иск почти на 1,4 миллиарда евро

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Пострадавшие в результате крушения самолета A321 компании "Когалымавиа" над Синайском полуостровом подали коллективный иск в Замоскворецкий суд Москвы почти на 1,4 миллиарда евро. Ответчиками заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорэйтед энд Спешиэлти", туркомпания Brisco, "Когалымавиа" и ЭирКап.

Пострадавшие в результате крушения самолета A321 над Синайским полуостровом подали коллективный иск в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

"Иск подан сегодня от 149 потерпевших на общую сумму 1 миллиард 383 миллиона евро. Ответчиками по иску заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания "Brisco", российская авиакомпания "Когалымавиа" (использует бренд Metrojet), а также компания ЭирКап", - сказал он.

Кучерена также уточнил, что на момент подачи искового заявления сумма иска эквивалентна 93 миллиардам 158 миллионам 880 тысячам рублей.

Катастрофа самолета A321 авиакомпании "Когалымавиа" произошла в ноябре 2015 года. На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Россия прекратила авиасообщение с Египтом.