Башкирские следователи проверяют инцидент с журналистами

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В Башкирии журналисты местного телеканала в буквальном смысле оказались в заложниках на ферме в Новом Актанышбаше, о которой наши коллеги готовили репортаж. После съёмок работники предприятия отказались выпускать репортёров. Ситуация в хозяйстве критическая. Скот содержится в условиях полной антисанитарии, а от голода ежедневно гибнут десятки голов.

Корреспондент Башкирского спутникового телевидения Анастасия Ильчибаева вместе с коллегами готовила репортаж о ферме, которую, скорее, уместно назвать концлагерем для коров. Отснятый материал ужасает. Неудивительно, что местные работники не хотели выпускать съёмочную группу, передает "ТВ Центр".

Рёв телят раздаётся по всей округе на протяжении многих недель. Они воют от голода. У коров нет молока, молодняк кормить нечем: им самим дают поесть далеко не каждый день. А если и дают, то заплесневелое сено.

О том, что происходит на ферме в деревне Новый Актанышбаш, журналистам рассказал местный депутат Зайкат Лукманов. Он также показал фотографии умерших от истощения телят, которые сделал сам. Когда очередной из них погибает, животное просто оттаскивают на задворки фермы. Скелетов там уже десятки. Тех, кто ещё жив, скорее всего, ожидает та же участь.

У владельцев фермы многомиллионные долги перед банками. Когда-то они взяли несколько крупных кредитов, но денег на их погашение нет: голодные коровы не дают молока, а кормить их нечем. Замкнутый круг. А покупать такой скот на убой, конечно, никто не хочет. Сотрудники фермы тоже в непростом положении: они не получают зарплату уже несколько месяцев. Но из жалости продолжают приходить на работу, чтобы дать животным, пусть испорченный, но всё же корм.

Происходящим в Новом Актанышбаше заинтересовались следственные органы. Следователи проверят факт незаконного лишения свободы и воспрепятствования законной деятельности журналистов. Они смогли покинуть ферму только после приезда полиции.

Журналисты в итоге подготовили материал. Они также попытались узнать, готовы ли помочь фермерам местные власти. Но в администрации Краснокамского района считают, что всё не так плохо, как кажется.

"Там ситуация будет нормальная, скот накормлен и напоен. Если там условий не будет, мы будем комиссией решать и перевезём их в другую ферму", - говорит заместитель главы администрации Краснокамского района, начальник отдела сельского хозяйства Динис Биков.

То есть, по мнению замглавы местной администрации, сейчас условия для содержания скота нормальные. До какой стадии должна дойти ситуация, чтобы власти решили вмешаться и спасти животных, непонятно.

Коровы настолько голодные, что едят собственный навоз. А скоро холода. И животные будут не только голодать, но и замерзать: на отопление у фермеров тоже нет денег.

Евгения Карих, "ТВ Центр".