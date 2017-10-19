Независимость Каталонии: "простой вопрос" снова остался без ответа

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Истек срок ультиматума Мадрида властям Каталонии по вопросу независимости. Ранее премьер Испании попросил Карлеса Пучдемона "дать ясный ответ на очень простой вопрос — да или нет". В своем ответном письме глава Каталонии пригрозил объявить независимость, если Мадрид не согласится на переговоры.

В четверг утром истёк срок очередного ультиматума, который выдвинул властям Каталонии испанский премьер Мариано Рахой, передает "ТВ Центр". Глава автономии Карлес Пучдемон должен был дать Мадриду ответ, провозглашается ли независимость региона.

В своем письме Пучдемон снова не внес ясности в вопрос независимости. Он пригрозил объявить независимость Каталонии, если Мадрид не согласится на переговоры.

Референдум о суверенитете прошёл ещё первого октября, однако в Барселоне до сих пор не озвучили окончательного решения. В случае попытки самостоятельного выхода из состава Испании центральная власть готова применить 155-ю статью Конституции, которая приостанавливает самоуправление автономии. Однако наилучшим выходом в Мадриде считают проведение внеочередных выборов в местный парламент.

Ночью по Барселоне прошли маршем сторонники нормализации испанско-каталонских отношений. Митингу не помешала даже погода. Под дождём собравшиеся скандировали лозунги на мотив русской народной песни "Калинка".