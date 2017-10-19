Поджог назвали основной причиной пожара в ТЦ "Синдика"

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Основной причиной крупного пожара в торговом центре "Синдика" в Подмосковье считается поджог. На это указывают показания свидетелей и стремительное распространение огня. Эксперты полностью исключили версию о неисправной электрике.

Эксперты полностью исключили версию о неисправности электрики в сгоревшем ТЦ "Синдика" на 65-м километре МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога", - заявили эксперты, занимающиеся выяснением причин пожара.

По словам источника, на версию поджога указывают показания свидетелей, а также стремительное распространение огня.

"Окончательно причина еще не установлена, так как предстоит провести большой объем работы. Если поджог будет установлен и это будет отражено в заключении, то материалы будут направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела", - добавили в правоохранительных органах.

Пожар на строительном рынке "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья произошел 8 октября. Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. Известно как минимум о трех пострадавших. Полная ликвидация огня произошла только 10 октября.

Этот пожар стал самым крупным в Московском регионе в XXI веке. Сумма ущерба может составить около пяти миллиардов рублей. Убытки понесли более тысячи арендаторов.

10 октября стало известно, что владельцы сгоревшего ТЦ намерены построить новое здание на месте старого.

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