Мадрид в субботу запустит процесс приостановки автономии Каталонии

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Правительство Испании намерено в субботу запустить процесс приостановки автономного статуса Каталонии. Решение о применении статьи 155 конституции Испании будет принято на специальном заседании кабмина в субботу. Ранее глава каталонского правительства объявил о том, что парламент региона может голосовать за независимость, если испанские власти не согласятся на переговоры.

Правительство Испании в субботу запустит процесс применения статьи 155 конституции страны, которая позволит приостановить автономный статус Каталонии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Мариано Рахоя.

Решение будет принято на специальном заседании кабинета министров в субботу. Оно было созвано после того, как глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что региональный парламент может голосовать за официальное объявление независимости, если власти Испании не согласятся на переговоры.

Статья 155 конституции Испании позволяет Рахою приостановить автономию Каталонии и принудительно ввести прямое руководство регионом из Мадрида.

Парламент Каталонии 10 октября подписал декларацию о независимости, однако документ не был внесен на голосование. Председатель правительства региона Карлес Пучдемон заявил, что вначале необходимо провести переговоры с правительством Испании.