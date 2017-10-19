"Почта России" ищет "заблудившееся" письмо вице-спикера Госдумы

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"Почта России" начала проверку из-за пропавшего письма с документами, которое вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова отправила в республику Коми три месяца назад.

"Почта России" намерена провести проверку в связи с пропажей почтового отправления вице-спикера Государственной думы Ольги Епифанова, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, представители руководства "Почты России" уже связались с приемной зампреда Госдумы, чтобы уточнить детали "заблудившегося" письма.

Ранее Епифанова рассказала, что в конце июля отправила в республику Коми конверт с документами, но даже спустя три месяца письмо так и не пришло по месту назначения.

"Боюсь, что оно не будет доставлено уже никогда. Это документ, отправленный из Государственной Думы, не последней организации в стране", - пожаловалась Епифанова главе Минкомсвязи Николаю Никифорову.

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