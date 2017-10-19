Французская актриса и певица Даниэль Дарье умерла в возрасте 100 лет

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Во Франции в возрасте 100 лет умерла актриса и певица Даниэль Дарье. Ее кинодебют состоялся в 1931 году в фильме "Бал". Самую известную роль она сыграла в картине "Майерлинг" в 1936 году. За карьеру актриса снялась более чем в сотне фильмов, а также записала два альбома с песнями.

Во Франции в возрасте ста лет умерла актриса и певица Даниэль Дарье. Об этом сообщило агентство France Presse в своем Twitter.

Legendary French film actress Danielle Darrieux has died. She turned 100 in May. pic.twitter.com/YqnA5kwuUV — AFP news agency (@AFP) 19 октября 2017 г.

Кинодебют актрисы состоялся в 1931 году. Она снялась в картине "Бал" австрийского режиссера Вильгельма Тиле. В 1936 году она сыграла роль в фильме "Майерлинг", принесшую ей мировую известность.

За свою карьеру Дарье сыграла более чем в ста фильмах. Актриса, родившаяся в музыкальной семье, записала также два альбома с песнями.