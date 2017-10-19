Сечин назвал слухи о "смерти" нефти преувеличенными

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин опроверг информацию о "смерти" нефти и назвал эти слухи сильно преувеличенными. По его словам, спрос на добычу нефти будет расти, поскольку он обусловлен экономическим ростом и уровнем жизни.

Нефть будет оставаться основой мировой топливной энергетики в ближайшие 20-30 лет, передает ТАСС слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Смею вас заверить, что слухи о "смерти" нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20-30 лет, и больше вперед", - заявил Сечин.

Глава "Роснефти", убежден, что спрос на добычу нефти будет расти, поскольку он обусловлен экономическим ростом и уровнем жизни.

"Ожидаемые темпы мирового экономического роста, особенно в развивающихся странах, в ближайшее десятилетие будут требовать дальнейшего роста предложения жидких углеводородов на 0,7-0,8 млн баррелей в сутки ежегодно", – рассказал Сечин.

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