Суд Киева разрешил взыскать штраф с имущества "Газпрома"

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Хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании с "Газпрома" штрафа и пени, наложенных ранее Антимонопольным комитетом Украины за злоупотребление монопольным положением, за счет имущества газового холдинга. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Суд в Киеве изменил способ исполнения судебного решения о взыскании с "Газпрома" штрафа в 171 миллиард гривен (около 6,7 миллиарда долларов). Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", находящиеся в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника", - написал он в Facebook.

Два года назад Антимонопольный комитет Украины выписал российской компании штраф на 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах.

В "Газпроме" заявили, что не ведут предпринимательской деятельности на Украине, передавая газ "Нафтогазу". Все жалобы компании, в том числе поданная в Высший хозяйственный суд кассация, ранее были отклонены.

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