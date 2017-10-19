В Забайкалье усмирять 90 пьяных вахтовиков пришлось при помощи спецназа

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В поезде "Нерюнгри-Новосибирск" 90 вахтовиков устроили пьяный дебош. Они нарушали общественный порядок и не обращали внимание на просьбы утихомириться. В итоге для решения проблемы пришлось привлечь бойцов спецподразделений Росгвардии. 10 дебоширов отправили в отдел полиции.

В Забайкалье 90 вахтовиков устроили пьяный дебош в пассажирском поезде сообщением Нерюнгри(Якутия)- Новосибирск, сообщает региональное линейное управление МВД на транспорте.

Рабочие сели в поезд на станции Тында. Они начали злоупотреблять спиртным, нарушать общественный порядок. На все призывы поездной бригады с просьбой утихомириться вахтовики не обращали внимание.

В конечном итоге в поезд направили сотрудников полиции и бойцов спецподразделений Росгвардии. 10 человек сняли с поезда и отправили в отделение транспортной полиции. На них составили протоколы за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

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