Отца "таксиста-клофелинщика" задержали за аналогичное преступление

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Полиция задержала в Москве очередного нелегального таксиста, подозреваемого в том, что он опоил и ограбил своего пассажира. Как выяснили правоохранительные органы, подозреваемый приходится отцом задержанному ранее "таксисту-клофелинщику".

В Москве задержали отца "таксиста-клофелинщика" по подозрению в аналогичном преступлении. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Останкинский суд Москвы санкционировал арест уроженца Армении Ваанга Карапетяна, занимавшегося нелегальным извозом. Его обвиняют в отравлении пассажиров. Под стражей он пробудет до 30 ноября. По данным СМИ, он виновен в отравлении 100 жителей Москвы. Как минимум один из его пассажиров умер.

Отец Вааннга также посадил незнакомого человека к себе в машину. Пассажиру захотелось пить, и водитель предложил ему воды. После нескольких глотков мужчине стало плохо и он потерял сознание. Он очнулся дома, обнаружив пропажу мобильного телефона и 35 тысяч рублей.

"Оперативники задержали подозреваемого в противоправном деянии, им оказался 53-летний уроженец ближнего зарубежья. Во время обысков по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли 20 мобильных телефонов, более 190 таблеток антипсихотического лекарственного препарата, 98 наручных часов", - сообщили в пресс-службе МВД Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Следствие выясняет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.