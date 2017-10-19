На юго-востоке Москвы загорелся металлический ангар
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На юго-востоке Москвы произошел пожар в металлическом ангаре, используемом в качестве склада. Как сообщили в МЧС, сведений о пострадавших нет. Администрация объекта заявила, что людей в здании быть не должно.
На юго-востоке Москвы загорелся металлический ангар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС столицы.
"В одноэтажном строении на Южнопортовой улице, 19, используемом под склад, произошло загорание утеплителя. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало. Администрация объекта сообщила, что людей в здании быть не должно.