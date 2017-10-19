На юго-востоке Москвы загорелся металлический ангар

Теги: мчс пожар Происшествие москва

На юго-востоке Москвы произошел пожар в металлическом ангаре, используемом в качестве склада. Как сообщили в МЧС, сведений о пострадавших нет. Администрация объекта заявила, что людей в здании быть не должно.