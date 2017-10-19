За гей-пропаганду среди детей предложили ввести уголовную ответственность

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За пропаганду гомосексуализма среди детей необходимо ввести уголовную ответственность, сказал представитель МВД Сергей Алабин. Выступая на заседании в Госдуме, он заявил, что административная ответственность малоэффективна.

Пропаганду гомосексуализма среди детей необходимо сделать уголовным преступлением, заявил замначальника отдела МВД по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности Сергей Алабин, передает РИА Новости.

"Лично я считаю, что существующая административная ответственность малоэффективна, там штрафы предусмотрены. Если бы это возвести, например, в ранг уголовной ответственности, то, я надеюсь, что мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию, нетрадиционные отношения и так далее", - сказал он на заседании рабочей группы в Госдуме под председательством Ирины Яровой.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних был принят в 2013 году. Он предусматривает штрафы и другие административные наказания.

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