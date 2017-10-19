У стен Рады увеличилось число митингующих

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Почти 700 человек вышли на новый митинг, который проходит в Киеве. Район, где находится палаточный городок, оцеплен. Участники акции протеста заявили, что останутся у здания Верховной Рады пока их требования не будут выполнены. Украинские депутаты проводят очередное заседание. Накануне у стен парламента снова произошли стычки с полицией.

Три тысячи полицейский на тысячу митингующих. Но последним пока не до беспорядков - слушают трансляцию заседания Рады, где, наконец, приступили к рассмотрению законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

"Общество требует от нас снятия депутатской неприкосновенности. Нет в этом зале, я уверена, ни одного человека, который будет играть с этим. Парламент должен показать свою последовательную позицию, так же, как и президент Украины, который предложил, идя на выборы, свою большую программу, в том числе по борьбе с коррупцией", - передает представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Проблема в том, что даже по этому вопросу в Раде зарегистрировали два законопроекта: президентский от 17 октября и предложенный группой депутатов. Его внесли еще летом. А значит, обсуждение может затянуться, отмечает "ТВ Центр".

Еще не Майдан, но уже близко. Палатки, полевые кухни и железная дисциплина. Утро в стане протестующих у Верховной Рады началось с построения. Инструктаж от нардепа Семенченко.

Главная установка предводителей акции в четверг - не трогать народных депутатов. В здание Рады всех впускать и никого не выпускать, пока не примут нужные законы. В первые сутки акции народным избранникам изрядно досталось. Говорят, некоторые пробирались на заседание по подземному переходу из соседнего здания, а кто-то даже прибегнул к маскировке. Перестаралась и полиция, призванная как раз защищать депутатов от толпы.

История Майдана главе МВД Арсену Авакову хорошо известна. Случайный выстрел, неожиданная пропажа или задержание кого-то из митингующих — и искра народного гнева вспыхнет мгновенно, остановить не удастся. Пока же МВД вежливо попросило у протестующих вернуть щиты, которые те отобрали у Нацгвардии. Но площадь на просьбы никак не реагирует. Слушает трансляцию из зала заседаний и ждет принятия законов. Но депутаты не торопятся.

"Что происходит в Раде, как ведут себя депутаты. Они совершенно не боятся этого Майдана. У них сотни входов-выходов и завтра они убегут. Уже вывезли всех своих родственников, как только почувствовали, что стало небезопасно. Так что ничего они не потеряют", - говорит депутат Надежда Савченко.

Зато потерял президент Порошенко. Время. Так долго выжидал удобного момента перехватить инициативу и внести законопроекты в Раду самому, что дождался, когда люди вышли на улицы. Вернее, как пытается преподнести официальный Киев, их вывели, чтобы раскачать обстановку в стране. Тем временем еще одна точка протеста образовалась в Киеве у здания Нацбанка. Недавно правление регулятора повысило себе зарплаты, а его глава Валерия Гонтарева все еще находится в отпуске. А ведь еще в мае написала заявление об увольнении.

Участники митинга пообещали, что, если Гонтарева не будет уволена до понедельника, они разобьют палаточный городок у здания Нацбанка и объявят эту акцию тоже бессрочной.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".