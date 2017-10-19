Видео ДТП с пятью погибшими в Харькове попало в интернет

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В Сети опубликовала видеозапись момента ДТП в Харькове. В результате наезда внедорожника на пешеходов погибли пять человек.

В интернете появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент страшной аварии в центре Харькова. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На кадрах видно, как внедорожник на огромной скорости влетает на тротуар, где находятся десятки людей. Иномарка сбивает пешеходов и опрокидывается на бок. В результате 5 человек погибли. Ещё двое в критическом состоянии, среди них беременная женщина.

Как сообщили в МВД, предполагаемая виновница аварии — 20-летняя студентка. По некоторым данным, она приёмная дочь крупного бизнесмена. Сразу после ДТП на место приехала так называемая "группа поддержки" - молодые люди с автоматами. Сейчас девушка арестована. Также стало известно, что она и раньше грубо нарушала ПДД и участвовала в уличных гонках.