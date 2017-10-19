В Москве подводят предварительные итоги Года экологии

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Предварительные итоги года экологии подводят в Москве. На Манежной площади работает общественная приемная, где граждане могут пожаловаться активистам ОНФ на нарушения природоохранного законодательства.

Предварительные итоги Года экологии подводят в Москве. В столице сейчас проходит форум "Российская экологическая неделя", сообщает "ТВ Центр".

На Манежной площади работает общественная приемная, где граждане могут пожаловаться активистам Общероссийского народного фронта на нарушения природоохранного законодательства или предложить идеи по улучшению экологической ситуации. Эксперты ОНФ рассказывают о своих главных проектах "Генеральная уборка" и "Зеленый щит". Эти программы направлены на защиту лесов вокруг городов и на контроль за состоянием мусорных полигонов.

"Любой гражданин на интерактивную карту свалок может нанести какой-то объект, где есть нарушение природоохранного законодательства, где складируются огромные объемы незаконные мусора отходов различных. И вот за полгода существования этого проекта неравнодушными гражданами, экспертами, активистами ОНФ зафиксировано более 14 тысяч таких объектов, из которых 5 тысяч уже нет", - говорит координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.