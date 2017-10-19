Володин объяснил обсуждение "Матильды" переменами к лучшему

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Развернувшаяся активная дискуссия вокруг фильма "Матильда" говорит о переменах к лучшему в России. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это свидетельствует о том, что более серьезные проблемы в стране уже решены.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил бурное обсуждение фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя улучшением ситуации в России в целом, передает Газета.ru.

"Если другие проблемы решены, их не обсуждают. Поэтому, если у нас вопрос, который интересен для всех, это фильм "Матильда", значит, многое у нас изменилось в лучшую сторону. Мы уже не обсуждаем те насущные проблемы, которые, допустим, раньше волновали в 90-е годы людей", - заявил парламентарий.

По его словам, в 90-е никто бы не стал ставить обсуждение фильма во главу новостной повестки.

Фильм "Матильда" должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм вызвал негативную реакцию у православных активистов еще до выхода в прокат. Их поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая, в частности, жаловалась на картину в Генпрокуратуру и заявила, что решение о выдаче "Матильде" прокатного удостоверения необходимо пересмотреть.

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