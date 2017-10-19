"Любовь" пророет тоннель от "Лефортово" до "Авиамоторной"

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В четверг дан старт тоннелепроходческому щиту от будущей станции "Лефортово" до станции "Авиамоторная". Он носит имя "Любовь".

В Москве продолжается строительство нового кольца метро. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В четверг был дан старт тоннелепроходческому щиту от будущей станции "Лефортово" до станции "Авиамоторная". Щит носит имя "Любовь". Для нее это уже четвертая проходка. Пройти предстоит 1300 метров. На это отведено полгода. Специалисты говорят, что в этом месте достаточно сложные грунты, но "Любовь" должна с этим легко справится. Продолжается строительство и соседней станции "Рубцовская". Там же появится крупный транспортно-пересадочный узел "Электрозаводская".

В сентябре был запущен первый участок Третьего пересадочного контура. Сейчас идёт обкатка поездов от станции "Деловой центр" до "Петровского парка". Первые пассажиры там смогут проехать в конце ноября - начале декабря.