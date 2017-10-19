В квартире пожилой москвички нашли 15 мертвых собак

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30 собак нашли волонтёры в квартире пожилой москвички, когда наконец вскрыли дверь. Пенсионерка терроризировала соседей почти год: смрад из её жилища пропитал весь подъезд. Что творилось за дверью нехорошей квартиры - жильцы только гадали и жаловались на хозяйку во все инстанции.

Кладбище для мертвых и ад для живых — это место шокировало даже волонтеров, казалось бы, повидавших все. 30 еле живых и 15 мертвых йоркширских терьеров бок-о-бок обитали в железных клетках, передает "ТВ Центр". О жутких условиях стало известно почти случайно. Хозяйке квартиры, 80-летней пенсионерке стало плохо, пришлось вызвать родственников и скорую. Вскоре прибыли и зоозащитники. Оказалось, что женщина приютила в своей однокомнатной квартире всех собак, оставшихся после смерти ее знакомой-заводчицы.

Жильцы писали в разные службы. Везде отвечали: по закону женщина имеет право содержать животных. С проверками не приходили. Странно, но каким-то образом хозяйка квартирного приюта для животных умудрялась убедить соседей, что все в порядке.

"Она собирала и с помойки кое-чего. Доски всякие. Но она мне всегда говорила, так как я ее хорошо знаю: "У меня чистота, у каждой собачки свой коврик и свой домик, они живут в коридоре", - рассказывает соседка женщины.

Насчет чистоты и отдельных домиков - очень спорно. Зловонный запах пропитал все 9 этажей в подъезде. Находиться внутри практически невыносимо.

В этой истории грань, когда прихоти одного жильца отравляют жизнь всем остальным, давно пройдена. И по-соседски эту проблему уже не решить. Коллективная жалоба в управляющую компанию, административно-техническую инспекцию и Департамент имущества Москвы может дать радикальный эффект.

"Выселение без предоставления даже другого жилого помещения. Если человек использует его не по назначению, систематически нарушает права проживающих там, или потворствует разрушению данного жилого помещения", - говорит юрист Анвар Галимов.

Но, возможно, до выселения дело не дойдет. У пожилой женщины есть двое взрослых сыновей, которые, как они сами говорят, понятия не имели о нездоровой тяге матери к животным. Пока пенсионерка в больнице, в квартире навели хоть какой-то порядок. Вот только запах не выветрится, наверное, никогда.

Кристина Одиноченко, Валерий Максимов, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".