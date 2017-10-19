Пожар на складе текстиля на юго-востоке Москвы ликвидирован

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Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, сведений о пострадавших нет. На месте происшествия работали 23 единицы техники.

Пожар в металлическом ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС столицы.

"Принятыми мерами в 13:43 пожар был локализован и в 13:57 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали 23 единицы техники и 76 спасателей.

Как сообщалось ранее, на юго-востоке Москвы произошел пожар в металлическом ангаре, используемом в качестве склада текстильной продукции. Администрация объекта сообщила, что людей в здании быть не должно.