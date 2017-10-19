В Кремле опровергли причастность к выдвижению Собчак на выборы

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Кремль не имеет отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Собчак накануне заявила о своем намерении принять участие в выборах-2018, она позиционирует себя как кандидата "против всех".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположение о том, что Кремль имеет отношение к планам телеведущей Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это не так", - заявил Песков на просьбу прокомментировать утверждение о том, что кампания Собчак подготовлена в Кремле.

Он также напомнил, что избирательная кампания пока не началась. "Пока вряд ли можно говорить о соперниках президента России Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время", - сказал Песков.

18 октября тележурналистка Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году.

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