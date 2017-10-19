Атамбаев поблагодарил Путина за поддержку социально-экономических проектов

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Киргизский лидер поблагодарил российского Путина за поддержку важных социально-экономических проектов в республике.

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым взаимодействие стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Алмазбек Атамбаев поблагодарил Президента России Владимира Путина за помощь и поддержку в реализации важных социально-экономических проектов в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

В минувшее воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Атамбаев, в соответствии с законодательством республики, не принимал участие в выборах. Победу одержал бывший премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков, которого считают продолжателем дела Атамбаева.