Здание "Союзмультфильма" передадут РПЦ

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Здание Никольского храма, которое занимал "Союзмультфильм", будет передано РПЦ до конца года. Студия получит новое здание на Шаболовке. В 2014 году было принято решение перевести "Союзмультфильм" в новое здание недалеко от улицы Академика Королева.

Здание Никольского храма на Новослободской улице, которое занимала студия "Союзмультфильм", передадут РПЦ до конца года, об этом РИА Новости сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

"До конца года, я надеюсь, мы передадим патриархии объект на улице Новослободская, где располагается "Союзмультфильм". А "Союзмультфильму" мы оставили новое современное здание на Шаболовке", - сообщил он.

Никольский храм был закрыт в 1936 году, там открыли антирелигиозный музей. В 1946 году храм был передан "Союзмультфильму". В 2014 году глава Минкультуры Владимир Мединский принял решение перевести "Союзмультфильм" в новое здание возле улицы Академика Королева. Здание на Новослободской улице будет исключено из плана приватизации и передано РПЦ.

Передача объектов в ведение РПЦ происходит в рамках федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

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