Государственное управление обсудили на Всемирном фестивале молодежи

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Экономика будущего, благотворительность и поддержка гражданского общества — об этом и многом другом говорят в четверг на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Одна из главных дискуссий - на тему государственного управления. Тенденции в развитии мирового парламентаризма с участниками форума обсуждают спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.

Фестивальный четверг выдался тёплым и солнечным, поэтому главные события спортивной программы проходят за пределами медиацентра в Олимпийском парке. Об этом сообщает "ТВ Центр". Баскетбол, футбол, но самое зрелищное - боевые искусства и восточные единоборства. Здесь россиянам нет равных.

Олимпийские чемпионы и победители престижных международных турниров учат использовать преимущества противника против него самого. В этом, но уже на поприще политическом, нет равных лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Он сегодня один из основных спикеров. В зале нет свободных мест. Сначала Жириновский меняет регламент, а потом на вопрос об обновлении политических элит уступает своё место за столом участнику из Казани. Тот, правда, продержался не долго.

"Я поломал все, что было. Они хорошие все спикеры и модераторы, но они дали классику: вуз, студенты, лекция. Но люди не хотят этого слышать, чтобы люди сами говорили, выступали, могли встать, реагировать", - говорит Жириновский.

В соседнем зале выступал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Речь все также о молодых и перспективных. О политике так или иначе, говорят везде.

Фестивальная жизнь тем временем кипит. Четверг - день Азии и Океании. Вечером — умиротворяющая чайная церемония и очаровательные гейши, а пока уроки оригами от гостей из страны восходящего солнца. В японской культуре именно журавль, а не голубь - главный символ мира.

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, Дмитрий Власов. "ТВ Центр", Сочи.